Kingdom Hearts 4 e il resto della serie in arrivo su Nintendo Switch 2, per un rumor

Infine, Midori ha detto che, stando alle sue fonti, il franchise di Kingdom Hearts sarà protagonista di diverse collaborazioni in futuro e che non c'è in cantiere un remake di Final Fantasy X bensì diversi progetti legati a Dragon Quest e un remake di Final Fantasy IX .

Non è finita: il leaker ha aggiunto che Kingdom Hearts 4, annunciato con un trailer nel 2022 , include alcune piccole funzionalità online e vanta un aspetto molto diverso rispetto al video d'esordio , mentre il suo nome in codice è "Quattro".

Nel commentare la notizia dell' arrivo della serie di Kingdom Hearts su Steam , Midori ha rivelato che le versioni PC erano in lavorazione dalla scorsa estate e che a occuparsi di Missing Link è un team chiamato BitGroove, con la prossima beta fissata per il mese di aprile.

Finora ci si era accontentati del cloud

Come ricorderete, gli episodi di Kingdom Hearts sono già disponibili sull'attuale modello di Nintendo Switch, ma solo in versione cloud: una scelta che non ha entusiasmato i tanti fan della serie Square Enix, in particolare considerando la fattibilità delle conversioni.

Un eventuale approdo dei vari episodi su Nintendo Switch 2 potrà dunque rendere giustizia al franchise e offrire agli utenti un'esperienza nativa, con tutti i miglioramenti tecnici del caso e l'assenza delle problematiche solitamente legate al gioco in streaming.