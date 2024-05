Kingdom Hearts: la serie arriva finalmente su Steam

La serie Kingdom Hearts sta infine per arrivare su Steam, dopo un lungo periodo di esclusiva concessa all'Epic Games Store. Quindi, a partire dal 13 giugno 2024, tutti i capitoli della serie disponibili per PC saranno acquistabili sulla piattaforma di Valve, per la gioia di chi non vuole fare acquisti altrove. I giochi e i pacchetti inclusi saranno:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS III + Re Mind DLC

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE (bundle che include tutti i capitoli)

Square Enix, sul suo blog ufficiale, ha spiegato che attraverso questi titoli il giocatore vivrà la "Saga dei Cercatori dell'Oscurità", ripercorrendo le umili origini del protagonista Sora nelle idilliache Isole del Destino, il suo fatidico incontro con Paperino e Pippo e, infine, la battaglia cruciale del trio contro le forze dell'oscurità.