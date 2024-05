Starfield: numero di giocatori aumentato su Xbox dopo il lancio dell'ultimo aggiornamento

A cosa servono gli aggiornamenti maggiori? Per capirlo basta vedere cosa sta producendo quello appena lanciato per Starfield , che tra le altre cose aggiunge modalità grafiche a 60fps su Xbox Series X e le mappe dei pianeti su tutte le piattaforme. Come registrato da TrueAchievements , che si occupa di monitorare gli Obiettivi dei giochi Xbox, la crescita dei giocatori su console è stata sostenuta, ossia di ben il 72%. Anche su PC si è registrata una leggera crescita, ma evidentemente è su console che le novità hanno convinto di più.

Buone prospettive per il futuro?

Starfield recupera giocatori grazie all'ultima patch

Come accennato, l'aggiornamento di Starfield è stato accolto davvero con favore dai giocatori, grazie soprattutto all'aggiunta di uno strumento davvero utile come le mappe di superficie, la cui assenza ha rappresentato un grosso problema al lancio, soprattutto per l'esplorazione di aree densamente popolate come le numerose città costruite da Bethesda. Ora perdere il senso dell'orientamento diventa davvero improbabile, considerando che ci sono icone per tutti i luoghi più rappresentativi e meritevoli di interesse.

Non è ancora chiara la dimensione del successo di Starfield, che per ora offre dati non proprio leggibilissimi agli osservatori. Sappiamo che ha superato i 12 milioni di giocatori, ma Microsoft non ha più aggiornato quel numero e non lo ha mai spiegato, dividendo ad esempio chi lo ha acquistato su Steam da chi lo ha giocato tramite abbonamento a Game Pass. Recentemente, comunque, è stato rivelato che è stato uno dei titoli più giocati del 2023, il che non è poi così stupefacente visto quanto se n'è parlato e visto l'amore del pubblico per i giochi di Bethesda.