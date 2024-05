Little Kitty, Big City è un successo enorme su Game Pass

A quanto pare più di 1 milione di abbonati hanno deciso di giocarci. La forza dei gattini è davvero grande, c'è poco da dire. Purtroppo il dato non è stato ulteriormente sviluppato, quindi, a parte l'incredulità dello studio di sviluppo, non c'è molto altro da aggiungere in termini di numeri.

Un anno di produzioni medie?

Un'altra immagine di Little Kitty, Big City

Probabilmente Double Dagger Studio si aspettava molto di meno, considerando che non stiamo sicuramente parlando di una produzione enorme. Del resto questo 2024 appare essere un anno strano per il mondo dei videogiochi, in cui a fare la differenza sono state finora soprattutto produzioni medio piccole, come Helldivers 2, Palworld, Animal Well, Lords of Manor, Hades 2, Enshrouded e pochi altri. Se il quadro non fosse questo l'attenzione riservata dal pubblico a Little Kitty, Big City stupirebbe sicuramente di più.

Va anche sottolineato che il gioco sta piacendo davvero molto ai giocatori. Ad esempio su Steam ha il 94% delle recensioni degli utenti positive, su quasi 3.000, un risultato non da poco. In molte viene applaudito il fatto che il gioco sia ben focalizzato, ossia piccolo ma con tutte le sue cose a posto. Offre quindi qualche ora di relax, è adatto a piccoli e grandi, ha un protagonista simpatico, come ad esempio ben descritto dall'utente Leo_990: "Nonostante il gioco sia brevissimo, l'ho trovato molto carino e rilassante. Il gattino è adorabile! Mi sono piaciuti molto gli altri animali con le loro piccole missioni. Ho apprezzato anche la grafica "cartone animato". Sono presenti alcuni bug (ad esempio la meccanica del salto non sempre funziona come dovrebbe o un glitch del gattino che viene "lanciato" verso altri posti della mappa) che risultano un po' fastidiosi ma non compromettono l'esperienza di gioco."