Starfield: Shattered Space, un indizio fa emergere teorie sulla storia dell'espansione

Sappiamo che si tratta di una vera e propria espansione della storia, che aggiunge dunque elementi narrativi a quanto abbiamo già visto in Starfield, ma non è chiaro su cosa possa incentrarsi e le possibilità sono molteplici, considerando la vastità dell'universo del gioco.

Todd Howard nei giorni scorsi ha riferito un periodo di uscita per Shattered Space , che dovrebbe arrivare questo autunno e, secondo un report, potrebbe essere disponibile già a settembre, in base al potenziale programma dei lanci per i giochi first party di Xbox Game Studios emerso di recente.

Starfield prosegue il suo percorso di evoluzione e nei prossimi mesi avrà anche la sua prima espansione della storia con Shattered Space , di cui non si sa praticamente ancora lunga ma che è già al centro di alcune teorie da parte dei giocatori per quanto riguarda i contenuti in termini narrativi, a partire da alcuni presunti indizi lasciati in giro da Bethesda.

Un argomento poco approfondito finora

Il Grande Serpente della casa Va'ruun

Secondo vari utenti, come ricostruito anche su Reddit, Shattered Space potrebbe incentrarsi sulla Casa Va'ruun, fazione su cui in effetti ci sarebbe ancora molto da raccontare, visto che appare poco esplorata nella storia principale e nelle quest secondarie viste finora in Starfield.

Questo, in particolare, emergerebbe da un frammento del recente video di Bethesda pubblicato per presentare il grosso update di maggio per Starfield, che tra le altre cose porterà anche i 60 fps su Xbox Series X ma che contiene anche delle piccole indicazioni su quello che arriverà in futuro.

Oltre quella che sembra essere una breve occhiata agli attesi veicoli di superficie per esplorare i pianeti, al minuto 4:50 del video diario di Bethesda si notano delle linee di codice che riportano la parola Va'ruun più volte.

Non è certo molto, ma considerando che la compagnia in questione ama seminare messaggi in codice e dettagli nascosti come anticipazioni, possiamo prenderla in considerazione.

In effetti, la Casa Va'ruun si presta ad essere ulteriormente esplorata: si tratta di una fazione teocratica all'interno del mondo di Starfield, che adora una divinità chiamata il Grande Serpente e che ha una storia piuttosto tumultuosa e in buona parte rimasta misteriosa, nonostante sia collegata direttamente ad Andreja, uno dei personaggi principali del gioco.