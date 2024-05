Elden Ring Shadow of the Erdtree: Miyazaki parla del numero dei finali del DLC

Miyazaki afferma anche che i giocatori saranno chiamati a compiere delle scelte in Elden Ring Shadow of the Erdtree , sebbene non specifichi cosa voglia dire. Potrebbe semplicemente indicare che, come nel gioco base, arrivati al finale potremo decidere quale conclusione avviare a seconda di quanto abbiamo scoperto nel gioco base.

In una recente intervista con una testata cinese, zhuanlan-zhihu, Miyazaki ha confermato che il numero di finali di Shadow of the Erdtree sarà inferiore rispetto a quello del gioco base . Ricordiamo che Elden Ring propone sei diversi finali, quindi il DLC ne avrà al massimo cinque.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà la prima e ultima espansione di Elden Ring, come vi abbiamo già segnalato, quindi i giocatori dovranno trovare il modo di trarre il meglio da essa, ad esempio scoprendo ogni segreto e vedendo ogni finale . Parlando proprio di questi ultimi, quanti ce ne saranno in questo DLC? Sicuramente più di uno, ma non dobbiamo aspettarcene tanti quanti quelli del gioco base.

Elden Ring e Shadow of the Erdtree: come interagiscono?

Un altro dettaglio importante da notare è che Elden Ring e Shadow of the Erdtree non si influenzano a vicenda: le azioni che compieremo all'interno del gioco base non avranno impatto nel DLC e viceversa. Si tratta di una scelta comprensibile, in quanto sarebbe alquanto complesso unire i due contenuti. Inoltre, non ritroveremo nel DLC i personaggi del gioco base, visto che il giocatore può quasi in ogni momento eliminare certi PNG.

Miyazaki ha anche da poco commentato il modo in cui è gestita la difficoltà e la progressione in Shadow of the Erdtree.

Infine, vi ricordiamo che l'espansione sarà disponibile dal 21 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e costerà 39.99€.