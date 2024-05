Fortnite: Galactus o The Nothing? Nuovi dialoghi parlando di un cattivo in arrivo

Diversi leaker di spicco di Fortnite hanno condiviso nuove informazioni sul battle royale e sui contenuti in arrivo, discutendo della possibilità di un ritorno di Galactus (il cattivo Marvel), il tutto in base ad alcune conversazioni dei PNG aggiunte al gioco come parte dell'aggiornamento 29.40.

Una di queste conversazioni è con il personaggio Anwar, che menziona come "una bestia affamata consumava una stella dopo l'altra per scaldarsi il ventre" e "si dice che la bestia vaghi ancora nell'oscurità, a caccia di un calore eterno che non può spegnere".

Questa descrizione si adatterebbe in parte a Galactus, ma il cattivo è apparso durante l'evento live alla fine del Capitolo 2: Stagione 4 nel 2020. Questa aggiunta sarebbe quindi un solo un ritorno, non una novità.