Fortnite Festival: Billie Eilish è in arrivo e questo potrebbe confermare un grosso leak

L'immagine che accompagna l'annuncio mostra come apparirà la cantante in Fortnite Festival. Billie Eilish indosserà la sua iconica tuta verde , con i capelli raccolti e le collane al collo. Il modello del personaggio è abbastanza fedele e perfettamente nello stile del gioco.

Questo annuncio conferma il leak?

Questa novità è importante non solo perché conferma l'arrivo di Billie Eilish in Fortnite Festival, ma anche perché potrebbe indicare che un recente leak è corretto.

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, è circolata in rete un'immagine che mostrerebbe l'intero anno di contenuti previsti per Fortnite battaglia reale, LEGO Fortnite, Fortnite Festival e Rocket Racing. Non potevamo sapere se tali contenuti fossero corretti, ma nella lista di novità in arrivo vi era anche Billie Eilish.

Con l'annuncio ufficiale ora davanti ai nostri occhi, c'è un motivo in più per credere al leak. Al tempo stesso, consigliamo di non dare già tutto per scontato. È possibile che il leak sia parzialmente corretto, sia perché potrebbe comunque essere falso, sia perché è possibile che nel corso dei mesi Epic Games cambi i propri piani.