Millennia: pubblicato il primo aggiornamento e la pianificazione del 2024

Tante novità

La pianificazione di Millennia

La nota di rilascio con tutte le novità del primo aggiornamento maggiore è davvero corposa. Le novità principali riguardano l'aggiunta della possibilità per i giocatori di distruggere i loro Vassalli, una nuova opzione per la visualizzazione dei combattimenti, l'aggiunta di un box di spunta per l'opzione di saltare i combattimenti, la revisione di alcune abilità, quella di alcuni costi e una riequilibratura generale del gioco.

Per quanto riguarda la pianificazione, il secondo e il terzo aggiornamento maggiore, con novità riguardanti il multiplayer locale, l'editor delle nazioni, l'aggiunta di una mappa e di una nazione, e altre opzioni generali, sono previsti per maggio, il quarto, di cui ancora non si conoscono i contenuti, per giugno, il quinto, che aggiungere una nuova mappa, una nuova nazione e delle nuove opzioni di configurazione della partita, per il terzo trimestre dell'anno corrente, mentre il sesto, che aggiungerà il supporto per le mod su Steam Workshop e un sistema denominato Strategic Warfare per il quarto trimestre.

Per i due DLC rimangono valide le informazioni fornite nelle scorse settimane.

Ancient Worlds uscirà nel terzo trimestre e includerà, stando alla descrizione ufficiale: la nuova opzione di inizio di gioco nomade; un nuovo spirito nazionale; un nuovo bene economico e nuovi bonus di partenza per la nazione.

Atomic Ambitions uscirà invece nel quarto trimestre e includerà due nuove epoche; un nuovo spirito nazionale e opzioni nucleari per il sistema di guerra strategica.