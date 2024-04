Stellar Blade: giocatore ha passato 60 ore con la demo per potenziare EVE al massimo

Un giocatore di Stellar Blade ha accumulato più di sessanta ore di gameplay con la demo , cui ha giocato compulsivamente per portare al massimo livello l'albero delle abilità della protagonista EVE in previsione del lancio della versione finale. Considerando i contenuti delle demo, deve aver ripetutto decine di volte gli stessi passaggi per riuscire nell'impresa.

Potenza massima

Alcuni stanno giocando ossessivamente la demo

Il giocatore in questione si chiama hardwarecheese ed è diventato noto per aver pubblicato il risultato della sua impresa su Reddit. Il motivo per dedicarsi anima e corpo alla demo? La possibilità di trasportare i progressi nella versione finale. In questo modo inizierà il gioco con già moltissime mosse sbloccate e un personaggio generalmente molto forte.

Gli altri utenti gli hanno fatto notare la scarsa utilità di avere un personaggio al massimo livello dall'inizio, considerando soprattutto il tempo che ha speso per ottenerlo e l'aver dovuto rigiocare lo stesso livello ancora e ancora, ma evidentemente lui si sente bene così e oltretutto ha sfruttato l'occasione per diventare abilissimo con combo e parry.

Del resto pare che siano diversi i giocatori che come lui stanno sfruttando la demo di Stellar Blade allo stesso modo, quindi evidentemente è un'esigenza sentita. C'è anche da dire che la demo consente di farlo, quindi è chiaro che qualcuno con molto tempo a disposizione abbia deciso di sfruttare l'opportunità e portarsi avanti.