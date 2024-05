Darwake: Awakening from the Nightmare: abbiamo provato l'avventura a scorrimento horror tutta italiana

Questi bambini hanno proprio il vizio di cacciarsi nei guai. Che si tratti di Limbo e Inside di Playdead, o della serie Little Nightmares - che dal prossimo capitolo sarà nelle mani di Supermassive Games - i più piccini sono protagonisti di avventure dell'orrore che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi. È adesso il turno del giovanissimo Darwin, nato dall'immaginazione del team italiano di LF Vision, con sede a Benevento: è da poco stata pubblicata su Steam la breve demo di Darwake: Awakening from the Nightmare, gratuita e della durata di circa quindici minuti. Nonostante la sua concisione, lo spaccato dell'avventura bidimensionale a scorrimento di Darwin dà le idee abbastanza chiare su quello che sarà il prodotto finale. Lo studio ha preso come punti di riferimento essenziali tutti i titoli sopra menzionati - veri e propri capisaldi dei rispettivi generi d'appartenenza - costruendo un convincente dialogo tra le abilità di Darwin e quelle del misterioso gufo che lo accompagna. Peccato che soltanto nel finale abbiamo potuto ricevere un assaggio di questa collaborazione, che sembra però aprire la strada a scenari interessanti dal punto di vista degli enigmi ambientali che dovranno essere risolti per proseguire.

Svegliarsi dall'incubo Il piccolo Darwin è malato: per svegliarsi, dovrà raccogliere tutto il suo coraggio e attraversare un mondo d'incubo pieno di mostri e orrori assortiti Il brevissimo filmato iniziale ci mostra una famiglia intenta a osservare con preoccupazione Darwin, un bimbo malato sprofondato nelle coperte del suo lettino. I Marelaw hanno assoldato i migliori medici per curare il misterioso malanno del piccolo, ma l'unica via d'uscita per lui passerà attraverso la sua stessa forza di volontà. Darwin, infatti, dovrà rimboccarsi le maniche per uscire dall'incubo dell'orrore in cui è finito, pieno di mostri che lo osservano tra le ombre della foresta, di gabbie insanguinate e di manieri tetri e in rovine. C'è però una speranza: dopo aver camminato per un po' nell'oscura foresta che fa da ambientazione al suo sogno tormentato, Darwin trova un gufo che sembra intenzionato ad aiutarlo. Grazie alla sua capacità di volare, il gufo si rivelerà essenziale per permettere a Darwin di superare le sfide presenti in questo pericoloso mondo di fantasia, dove ogni mostro sembra essere assetato di sangue di bambino... Non abbiamo potuto apprendere molto sul comparto narrativo del gioco, ma dall'incontro con una bambina misteriosa - forse un'amica di Darwin - sembra abbastanza evidente che le persone amate dal protagonista avranno un ruolo da giocare anche nell'incubo in cui si trova.

Avanzare nella foresta Le prime fasi di Darwake: Awakening from the Nightmare si svolgono in una foresta oscura e piena di mostri che osservano Darwin... E, in alcuni casi, cercano di divorarlo senza pietà Il gameplay di Darwake è estremamente immediato: si cammina da sinistra verso destra e si cerca di schivare pipistrelli assetati di sangue e mostruosità assortite che vogliono fare la pelle al povero Darwin. Si tratta di un'esperienza particolarmente familiare per chi ha giocato titoli come Limbo e Inside, e si inserisce senza troppi scossoni nel novero delle avventure a scorrimento a due dimensioni, connotandosi come un'opera dalle forti vocazioni horror. Se nei primi minuti dell'avventura si prende familiarità con le meccaniche d'esplorazione (corsa e salto), una volta incontrato il gufetto si inizia ad approfondire il lato puzzle dell'esperienza. Al di là delle fasi platform, infatti, gli sviluppatori di LF Vision sembrano voler puntare parecchio sugli enigmi, da risolvere grazie alle abilità di Darwin e a quelle del gufo, che può spiccare il volo e raggiungere punti inaccessibili per il bambino. Tutto molto semplice, almeno stando a quanto visto nella demo, che corrisponde con l'inizio del videogioco, e niente di particolarmente innovativo. Darwin e il misterioso gufetto incontrato nella foresta dovranno collaborare per far sì che il bambino possa svegliarsi dall'incubo e tornare a vivere Nello spazio della demo, ci siamo trovati a fuggire da mostri dotati di un numero decisamente eccessivo di teste - utilizzando poi il loro cadavere per evitare di essere schiacciati da un cancello - e spiccare il volo con il nostro gufetto per sbloccare leve e piattaforme su cui far saltare Darwin. Darwake: Awakening from the Nightmare ci lascia di certo con la curiosità di scoprire cosa saranno capaci di creare gli sviluppatori partendo da queste semplici premesse, impreziosite da un comparto audio e video di tutto rispetto.

Orrore pop Darwake: Awakening from the Nightmare guarda all'orrore pop di Tim Burton e raccoglie numerose suggestioni da capolavori del videogioco come Limbo, Inside e la serie Little Nightmares A livello artistico, LF Vision guarda ai film di Tim Burton e al dark fantasy per costruire un'atmosfera dell'orrore che appare infantile e incredibilmente adulta al tempo stesso. I mostri che occhieggiano Darwin dai meandri della foresta sembrano bambole scartate da un bimbo stanco e mutate in qualcosa di diverso, di perverso e orripilante. Concorre a creare una sensazione di disgusto e di disagio la palette cromatica slavata scelta dal team sia per la cinematica relativa al mondo reale - quello in cui Darwin giace a letto piegato dalla malattia - sia per il mondo dell'incubo in cui è ambientata l'avventura. L'inquietudine trasmessa da Darwake: Awakening from the Nightmare è esaltata dall'accompagnamento sonoro, mai troppo intrusivo e pronto a lasciare spazio ai mugolii sordi dei mostri e al mormorio della foresta. Dal punto di vista tecnico, la demo è risultata ottima, salvo alcune piccole incertezze a livello di frame rate. Segnaliamo che Darkwake: Awakening from the Nightmare sarà disponibile in lingua italiana, e ciò vale anche per la demo da noi testata.

Darwake: Awakening from the Nightmare non sembra mirare a reinventare la ruota delle avventure bidimensionali a scorrimento: da quanto visto nella demo, il lavoro di LF Vision pare del tutto privo della potenza sovversiva di opere come Limbo e Inside. Non per questo non è degno d'attenzione, anzi: la nostra prova ci ha restituito ottime impressioni, in particolare nella fase finale, quella in cui si inizia a testare il legame tra Darwin e il gufetto, interessante per le sue conseguenze sul gameplay nelle fasi legate alla risoluzione degli enigmi. Al momento Darwake: Awakening from the Nightmare non ha una finestra d'uscita fissata; continueremo a tenervi aggiornati sul lavoro di LF Vision, nella speranza che i lavori sul gioco, che sembra avere le idee molto chiare sulla sua identità, vengano presto conclusi.