The Last of Us, Isabela Merced suggerisce una scena della serie TV che diventerà virale online

In una nuova intervista con Buzzfeed, l'attrice Isabela Merced ha parlato del ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us e del rapporto del suo personaggio con Ellie (interpretata da Bella Ramsey). Pur non entrando nei dettagli della nuova stagione, la Merced ha accennato a una sequenza di cui molti parleranno.

"È davvero, davvero emozionante. C'è una scena in particolare che credo finirà sul feed di Twitter di tutti", ha detto Merced a Buzzfeed.