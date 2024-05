Manor Lords: un sondaggio potrebbe svelare i prossimi aggiornamenti maggiori

Manor Lords è uno dei più recenti fenomeni di Steam: il gioco è ancora in accesso anticipato ma sta conquistando una grande quantità di giocatori, che ora guardano con grande aspettativa agli aggiornamenti futuri, di cui non si sa ancora nulla ma su cui qualcosa potrebbe essere dedotto a vedere un recente sondaggio lanciato dall'autore.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Manor Lords è il fatto che si tratti di un progetto portato avanti praticamente da una persona sola, Greg Styczeń, cosa che rende ancora più notevole il risultato raggiunto con questa particolare simulazione medievale.

Come riferito nei giorni scorsi, l'autore non ha intenzione di espandere il team per pubblicare aggiornamenti più velocemente e non ha nemmeno intenzione di riferire precisamente quali siano gli aggiornamenti in arrivo, per non incappare in situazioni difficili nel caso in cui dovesse incontrare ritardi o cambi di programma.