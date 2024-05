Pokémon GO: la Master Ball è la ricompensa della nuova Ricerca magistrale, i dettagli

Niantic ha annunciato che è in arrivo - precisamente il 14 maggio dalle 10:00 ora italiana - una nuova Ricerca magistrale in Pokémon GO, parte dell'evento Acchiappando meraviglie. La ricompensa finale per questa sfida sarà una Master Ball. La parte positiva di tutto questo è che sebbene l'evento termini il 19 maggio, la Ricerca magistrale non avrà limiti di tempo limiti di tempo, quindi si potrà con calma completare i vari passaggi della sfida. Inoltre, tutti i contenuti sono gratuiti.

Ricordiamo che le Ricerche magistrali sono sfide spezzate in più fasi che richiedono tanto tempo per essere completate, quindi è positivo che non ci siano limiti e tutti possano dedicarsi senza fretta alla questione. Lo scorso anno, Pokémon GO aveva proposto una Ricerca magistrale per un Jirachi cromatico e i fan sanno bene quanto è stato complesso ottenerlo.

Acchiappando meraviglie terminerà il 19 maggio e i bonus dell'evento sono: