Pokémon GO: i giocatori stanno creando spiagge false per catturare un Pokémon senza viaggiare

Un grande e popolare database cartografico open-source utilizzato da molte aziende, app e siti web sta attualmente affrontando uno strano problema: spiagge false stanno comparendo un po' ovunque in giro per il mondo. Non parliamo di reali accumuli di sabbia, ma di "semplici" falsificazioni dei dati delle mappe che spingono le applicazioni a credere che in varie zone ci siano delle spiagge. La colpa è dei giocatori di Pokémon Go che cercano di catturare una nuova e rara creatura.

Il 22 aprile è stato aggiunto Wiglett a Pokémon Go. Questa creatura può essere trovata solo nelle spiagge e nelle zone costiere del mondo reale. Il problema è che chi vive lontano dal mare o da grandi laghi e fiumi le cui sponde sono catalogate come spiagge deve viaggiare chilometri e chilometri per trovare un luogo adatto alla comparsa di Wiglett. Ovviamente non è possibile per molti e quindi la soluzione più rapida è falsificare i dati delle mappe.