Fallout: i giochi risalgono la classifica dei più giocati su Xbox, in USA e in Italia

Non sorprenderà nessuno scoprirlo ma, secondo i dati del sito di Microsoft, vari capitoli di Fallout sono ora tra i più giocati su Xbox. Usando come punto di riferimento sia la classifica USA che quella italiana, possiamo vedere che alcuni capitoli della saga sono riusciti a risalire. La classifica Xbox richiede un po' di tempo per essere aggiornata, in quanto attende di accumulare un po' di dati e quindi non è da considerare come un risultato in tempo reale, ma innegabilmente anche su Xbox i giocatori hanno riscoperto la passione per i videogiochi.

Precisamente, ecco i giochi più giocati e i risultati nelle due classiche:

Fallout 4 - 5° in Italia e 6° negli USA

Fallout 76 - 22° in Italia e 13° negli USA

Fallout New Vegas - 50° in Italia e 27° negli USA

Come possiamo vedere, in Italia il vero successo è stato ottenuto quasi esclusivamente da Fallout 4, mentre gli altri due capitoli citati sono sì risaliti ma non moltissimo, certamente non quanto negli USA. Ricordiamo inoltre che i giochi della saga sono presenti su Game Pass, quindi è possibile che una fetta di giocatori abbiano deciso di affrontare per la prima volta le avventure nelle Wasteland grazie al proprio abbonamento.