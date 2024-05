Bellwright ha venduto 150.000 copie: il team promette miglioramenti e chiede il vostro parere

Donkey Crew ha pubblicato il 23 aprile la versione Accesso Anticipato di Bellwright , il suo city builder a tema medievale con meccaniche GDR e da gioco di sopravvivenza. Purtroppo le prima settimane non sono state perfette e il team ha ora ringraziato i giocatori e ha promesso che lavorerà per far emergere le potenzialità del gioco . Chiede inoltre se la comunità preferisce conoscere le funzionalità previste per il futuro, affermando di non voler fare troppe promesse.

Bellwright

"A 12 giorni dalla pubblicazione, oltre 150.000 di voi hanno deciso che Bellwright è un gioco degno del vostro tempo e del vostro denaro, e la crescita è costante ogni giorno", scrive Donkey Crew. "È difficile spiegare quanto questo significhi per noi".

"Pubblicare un gioco per voi, i giocatori, è terrificante. Davvero, genuinamente terrificante", continua. "Dopo anni di lavoro c'è sempre il timore di aver mancato completamente il bersaglio, o - forse peggio - di averlo sfiorato ma di averlo mancato comunque. Fino al momento della pubblicazione, c'è sempre l'ansia di aver tralasciato qualche piccolo dettaglio che, se individuato per tempo, avrebbe potuto essere risolto".

"Avete eliminato l'ansia e l'avete sostituita con motivazione, incoraggiamento e persino fiducia. Capiamo cosa significa e non vi deluderemo. Il messaggio è chiaro: Bellwright è ambizioso e unico, ma è anche agli inizi, grezzo e ha bisogno di più lavoro. E ci lavoreremo".

"Siamo stati piuttosto riluttanti a rivelare ciò che è previsto per il futuro", spiega lo sviluppatore. "Questa è stata una decisione molto ponderata: volevamo evitare di parlare di caratteristiche che non esistono ancora nel gioco. Siamo fermamente convinti che dovreste acquistare Bellwright solo se ritenete che sia in uno stato degno in questo momento".

"D'altra parte, ci viene chiesto sempre più spesso di condividere la nostra direzione. Per favore, dateci un consiglio: preferite che non parliamo delle funzionalità fino a quando non sono pronte, o volete che vedere in anteprima le funzionalità su cui stiamo lavorando?" Se volete dire la vostra, potete farlo qui.

