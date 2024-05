Il radiatore ASUS ROG Strix LC II 360 All-in-one è al prezzo minimo storico su Amazon

ASUS ROG Strix LC II 360 All-in-one

Il radiatore di ASUS all'interno del case

La pompa ASUS ROG Strix LC II 360 All-in-one ha un supporto ai socket CPU di AMD di categoria AM4 e TR4, oltre alle CPU di Intel di categoria LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2011-3, 2066.

Questa pompa propone un sistema di raffreddamento che promette una produzione del rumore minimizzata, con un numero di giri al minuto minimo di 840. Per quanto riguarda nello specifico le ventole del radiatore, si tratta di prodotti di ROG.

Nella confezione troviamo la pompa, le tre ventole, il cavo per la connessione delle ventole, il cavo per la gestione dell'illuminazione RGB, il cavo USB per il controller del software, tutti le viti, la guida all'utilizzo e anche gli sticker per chi vuole decorare i propri prodotti.