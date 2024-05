Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X al prezzo minimo storico su Amazon

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 59.99€.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Ecco cosa includono le confezioni fisiche del gioco

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X è la versione completa del gioco di CD Projekt RED. Include il gioco base, tutti gli aggiornamenti pubblicati nel corso degli anni e ovviamente anche l'espansione Phantom Liberty, che introduce una nuova mappa con una propria componente narrativa, nuove missioni principali e secondarie, con anche nuove armi e un nuovo sistema di potenziamento rispetto alla versione originale del gioco.

Parlando invece Cyberpunk 2077 in generale, si tratta di un gioco di ruolo in prima persona ambientato in un mondo sci-fi. Night City è una città controllata dalle corporazioni e noi potremo creare il nostro personaggio scegliendo qual è il suo background e quali abilità utilizzare. Potremo essere un mercenario in grado di entrare ad armi spianate contro i nemici oppure avvicinarsi all'area di interesse tramite la furtività o le capacità da hacker. Il nostro personaggio, V, può anche essere personalizzato a livello visivo, definendo ogni parte del suo corpo in totale libertà.

Precisiamo inoltre che la versione PS5 include il gioco base su disco e un codice per Phantomy Liberty, mentre Xbox Series X propone tre dischi che propongono completamente il gioco base e l'espansione, senza codici di download. Infine, entrambe le versioni includono degli adesivi.