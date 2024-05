Control: il gioco multiplayer 'Condor' è in piena produzione, Tencent compra altre azioni di Remedy

Dagli aggiornamenti sulla situazione di Remedy emersi con i recenti risultati della chiusura del trimestre fiscale sono arrivate notizie anche di Project Condor, ovvero il gioco multiplayer su Control che è ora in piena produzione, e sul fatto che Tencent ha incrementato l'acquisto di azioni della compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto, Condor è ora in "piena produzione", cosa che significa che "ha raggiunto le fasi finali dello sviluppo prima del lancio", secondo quanto riferito il team, facendo intendere che questo è sicuramente il prossimo gioco a uscire da parte di Remedy. "In base ai playtest interni, possiamo vedere che il loop principale del gameplay è coinvolgente e il gioco porta la particolare visione di Remedy al genere", sebbene non sia ancora perfettamente chiaro quale sia il genere in questione.

Condor: un gioco multiplayer di Control Il Bureau of Control Gli elementi noti di Condor sono legati alla struttura multiplayer e al fatto che sia legato all'ambientazione e al mondo di Control, collegato peraltro anche alla serie Alan Wake, e la sua dinamica live service, tanto da essere considerato il "primo passo verso i giochi basati su servizio" per Remedy. Per il resto, sappiamo che Condor è sviluppato su Northlight Engine, ha un budget iniziale di 25 milioni di euro, secondo i documenti finanziari del team. La storia parte dopo l'invasione del Sibilo nella Oldest House, che ha portato al lockdown degli uffici e al caos conseguente, mettendo in scena le gesta delle forze di sicurezza del Bureau of Control di fronte a questa situazione. L'idea è di costruire un live service a lungo termine che sia in grado di sostenersi anche con le micro-transazioni, ovvero lo standard per questa tipologia di prodotti.