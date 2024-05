Mortal Kombat 1: Ed Boon suggerisce l'arrivo di costumi basati sul film del 1995

NetherRealm continua a espandere i contenuti di Mortal Kombat 1 e pare proprio che uno dei prossimi in arrivo è una "nuova versione" di Scorpion. Il noto personaggio della saga avrà un costume che è basato sul film Mortal Kombat del 1995.

L'informazione è stata condivisa in modo ufficiale da Ed Boon, director di Mortal Kombat 1, tramite Twitter. Il creatore ha condiviso svariati tweet, presentando la novità. In quello qui sotto, ad esempio, Boon segnala in modo scherzoso che se l'immagina otterrà zero retweet e zero Mi Piace, pubblicherà un'altra immagine.

In altri tweet, Boon segnala come sia "fantastico quando amore i fan di Mortal Kombat provano per i costumi nostalgici". Successivamente ha affermato, sempre in modo scherzoso, che non vuole che la gente condivida su Twitter, su ResetEra o faccia un video di YouTube sulle novità, perché deve rimanere tutto un segreto (o sekreto, se volete rimanere in tema col linguaggio usato in Mortal Kombat).

Purtroppo però per il momento non abbiamo dettagli su quando potremo effettivamente avere accesso al nuovo costume. Si suppone inoltre che questa non sarà l'unica skin "nostalgica" in arrivo di Mortal Kombat 1.

Scorpion in una scena di combattimento di Mortal Kombat 1

Segnaliamo anche che tra le novità in arrivo vi sono Patriota (previsto per la primavera), Mavado (Kameo a maggio) e Ferra (senza data).