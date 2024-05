Mortal Kombat 1: il Patriota si mostra in azione con un video gameplay

Warner Bros e NetherRealm hanno pubblicato un nuovo video di Mortal Kombat 1 incentrato sul Patriota, il personaggio tratto da The Boys che arriva con uno dei cross-over più attesi all'interno del picchiaduro in questione, mostrandosi con qualche breve sequenza di gameplay.

Ne avevamo già visto un breve video in precedenza, ma in questo caso si tratta di un trailer di presentazione ufficiale che mostra il modo in cui il personaggio si presenta all'inizio del match e anche qualche mossa e fatality, ovviamente improntate sulla violenza più estrema, rimarcata dal noto sadismo del Patriota (o Homelander, nella versione originale).

Come possiamo notare, peraltro, il personaggio non è doppiato da Antony Starr, sebbene il modello sia indubbiamente costruito sulle fattezze dell'attore che lo interpreta nell'adattamento televisivo su Prime Video.

La riproduzione in versione videoludica risulta veramente fedele a quella vista nella serie TV, e giunge proprio in tempo per incrementare l'attesa per la Stagione 4 di The Boys, in arrivo questa estate.