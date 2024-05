Fallout giocabile su Excel: il progetto di uno youtuber per ravvivare le ore in ufficio

Fallout sta andando veramente alla grande di questi tempi, grazie soprattutto al grande successo della serie TV di Amazon Prime Video che sta trascinando in classifica anche i giochi usciti ormai diversi anni fa: la cosa si riflette anche in varie curiosità che stanno emergendo in questo periodo, come la creazione di una sorta di Fallout in Excel creato da uno youtuber, giocabile direttamente all'interno dell'applicazione Microsoft.

Si tratta del lavoro dello youtuber "Dynamic Pear", il quale è riuscito in qualche modo a trasformare forse uno degli applicativi più bigi e noiosi, simbolo del lavoro in ufficio, in un videogioco incentrato sull'universo di Fallout.

Potete vedere un veloce tutorial su come effettuare questa specie di miracolo nel video riportato qui sopra.

Ovviamente non ha proprio l'aspetto di un videogioco moderno, ma ricorda un po' le vecchie avventure testuali o quelle, di poco successive o contemporanee, costruite con i caratteri ASCII, anche se qui si tratta proprio di fogli Excel veri e propri.