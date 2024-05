Manor Lords: l'autore non ha intenzione di espandere il team per pubblicare aggiornamenti più velocemente

Manor Lords si è rivelato un grande successo, e uno dei motivi che incrementano lo stupore per i risultati raggiunti è il fatto che il gioco è in effetti stato creato da un solo autore, Greg Styczeń, il quale non sembra nemmeno propenso a mettere in piedi un team più ampio per poter pubblicare aggiornamenti più velocemente.

In un'intervista pubblicata da PC Gamer, Tim Bender, il CEO del publisher Hooded Horse, ha fatto capire che dietro allo sviluppo in solitaria di Manor Lords ci sia una sorta di filosofia del lavoro da parte dell'autore Styczeń, e che questa non cambierà con il successo del gioco e con le richieste pressanti del pubblico.

Bender ha fatto notare come, già dopo 4 giorni dal lancio in accesso anticipato, qualcuno giudicasse il progetto "abbandonato" perché non aveva ancora ricevuto un aggiornamento maggiore, ma questo è una visione che assolutamente non si confà al modo di lavorare di Styczeń.