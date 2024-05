Nintendo: upgrade per VRR e 240 fps in un engine proprietario, in vista di Switch 2?

Tra i file all'interno del codice sono state trovate tracce del supporto per VRR e 240 fps, due caratteristiche che non sembrano proprio avere a che fare con l'attuale hardware di Nintendo Switch, facendo dunque pensare che si tratti di un upgrade applicato di recente al motore grafico in vista di sviluppi futuri.

Ovviamente è tutta una questione ipotetica, ma la cosa è emersa in seguito a un datamining effettuato sul codice di Endless Ocean Luminous , uno dei nuovi giochi da parte di Nintendo, che sfrutta appunto il Bezel Engine come base tecnologica.

Preparativi tecnici per Nintendo Switch 2?

Il frammento di codice che fa pensare agli upgrade tecnici

In base a quanto risulta visibile dal frammento di codice condiviso online e visibile qui sopra, sembra che il Bezel Engine consenta il supporto ad alti frame-rate, fino a 240 frame al secondo, nel caso in cui la modalità di frequenza di aggiornamento venga impostata come "variabile" rispetto a "fissa", ovvero come si presenta attualmente su Nintendo Switch.

Si tratta chiaramente di un'interpretazione delle informazioni, ma la presenza di questi elementi fa pensare al supporto per hardware più avanzati di quelli attuali, e vista la situazione è facile pensare a Nintendo Switch 2 o quale sarà il nome della nuova console della compagnia, che secondo molte voci dovrebbe arrivare all'inizio del 2025 (se non addirittura entro la fine dell'anno).