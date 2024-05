Resident Evil: un nuovo film ad alto budget potrebbe essere in lavorazione

Il sito InsiderFandom riporta che la produzione su questo nuovo film di Resident Evil sarebbe iniziata presso Screen Gems , e si tratterebbe di un progetto di notevole importanza per la casa cinematografica in questione, basato su un budget superiore rispetto agli altri film prodotti in precedenza.

Un nuovo film di Resident Evil potrebbe essere in produzione presso Screen Gems, in base a quanto riferito da alcune fonti, e sembrerebbe essere una pellicola di un certo spessore, basata su un budget importante anche rispetto ai precedenti.

Un nuovo approccio alla serie

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Il precedente Resident Evil: Welcome to Raccoon City non è stato propriamente ben accolto dalla critica, tuttavia è considerato un buon successo in termini di botteghino, dunque la serie è ancora notevolmente appetibile sul fronte cinematografico.

Non è chiaro se questo nuovo progetto sia un seguito diretto del film in questione, ma i responsabili sembrano intenzionati a prendere un approccio un po' diverso e cercare di rilanciare il brand con una pellicola in grado di ottenere maggiori riconoscimenti anche presso fan e critici.

In ogni caso, al momento resta tutta una voce di corridoio in attesa di eventuali conferme da parte dei diretti responsabili.