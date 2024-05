My Hero Academia Stagione 7 è iniziata: primo episodio ora disponibile in streaming

Come era stato annunciato da Crunchyroll, il primo episodio di My Hero Academia: Stagione 7 è disponibile da oggi, 7 maggio, sulla piattaforma di video streaming in questione, dando il via a un nuovo arco narrativo per la celebre serie animata.

Dopo il riepilogo fornito da My Hero Academia: Memories, siamo dunque giunti al vero e proprio nuovo inizio per la serie, con il primo episodio della Stagione 7 disponibile a questo indirizzo per gli abbonati Premium a Crunchyroll.

Si entra subito nel vivo dell'azione, con l'entrata in scena di Star And Stripe che ruba la scena anche ai protagonisti classici della serie, i quali passano momentaneamente in secondo piano in questo avvio di stagione.