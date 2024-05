No Rest for the Wicked: la prima patch migliora le performance e tante altre cose

Moon Studios ha pubblicato la prima patch di grosso calibro per No Rest for the Wicked, con il gioco che è ancora in accesso anticipato e dunque di fatto in divenire, ma già con questo sostanzioso aggiornamento vengono applicate diverse evoluzioni, migliorando le performance e vari altri aspetti del gioco.

Come riferito dagli sviluppatori, l'update "porta miglioramenti significativi per quanto riguarda le performance di CPU e GPU, specialmente in scenari particolarmente ricchi", oltre a migliorare vari aspetti in termini di "quality of life".

Gli incrementi di performance sono talmente significativi da aver portato Moon Studios a cambiare anche i requisiti minimi e raccomandati, a conferma dei miglioramenti applicati in termini di ottimizzazione del gioco.