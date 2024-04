No Rest for the Wicked: un nuovo trailer celebra le prime impressioni dall'early access

Moon Studios ha pubblicato un nuovo trailer per No Rest for the Wicked, il particolare action RPG da parte degli autori di Ori che ha suscitato subito un grande interesse, come dimostra appunto questo video contenente alcune impressioni dall'accesso anticipato in cui si trova attualmente il gioco.

Il trailer riporta alcune citazioni entusiastiche da parte della stampa, alternate a varie scene di gameplay e d'intermezzo, ma serve soprattutto a dare un'altra occhiata a questo affascinante titolo e ricordare che è già disponibile in versione preliminare su PC, attraverso Steam.

Il gioco verrà poi pubblicato in forma completa anche su PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di comunicazioni più precise sulla data d'uscita.

Intanto, No Rest for the Wicked sta già dimostrando ottime cose in questa versione ancora non definitiva e Moon Studios è particolarmente reattiva nei confronti dei feedback dei giocatori, come possiamo notare dai vari aggiornamenti già applicati.