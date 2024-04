The Plucky Squire: vari video gameplay mostrano le incredibili transizioni fra 3D e 2D

The Plucky Squire si conferma uno dei giochi più interessanti in arrivo quest'anno sul fronte indie e non solo, anche grazie a questi nuovi video gameplay che mostrano varie situazioni e impressionanti transizioni fra 3D e 2D, elemento su cui il titolo gioca particolarmente.

Come abbiamo visto, il gioco di All Possible Futures e Devolver Digital racconta l'incredibile storia di Pennino, un giovane coraggioso che si ritrova a prendere parte a un'avventura fra quest e dungeon sulle pagine di un libro, ma all'occorrenza è in grado di uscire dalle pagine e agire sul libro come oggetto vero e proprio, all'interno di un mondo 3D in cui le regole sono diverse ma influiscono su quanto accade sulla carta stampata.