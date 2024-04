Tomb Raider I-III Remastered: i poster da pin-up di Lara Croft rimossi torneranno con una patch

Aspyr ha annunciato che una nuova patch per Tomb Raider I-III Remastered in arrivo reintrodurrà nel gioco i poster ammiccanti di Lara Croft che "inavvertitamente" erano stati rimossi dal gioco, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, con gli elementi in questione che saranno nuovamente visibili con la patch 3.

Il fatto che la precedente Patch 2, uscita nei giorni scorsi, avesse rimosso proprio tali elementi decorativi dal livello Sleeping With The Fishes (The Lost Artifact), aveva fatto pensare a un'azione mirata di censura, per eliminare contenuti controversi e non in linea con la sensibilità attuale.

Aspyr sostiene invece che la rimozione sia stata un errore, e che la nuova patch rimetterà le cose a posto. Certo il fatto che tutto questo arrivi dopo rimostranze e polemiche da parte della community sulla scomparsa dei poster sembrerebbe una bizzarra coincidenza, ma questa è la spiegazione ufficiale degli sviluppatori.