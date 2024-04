Nintendo Switch 2: 1080p, retrocompatibilità e nuovi Joy-Con confermati da un produttore di accessori

Un nuovo leak su Nintendo Switch 2 è emerso online in queste ore, questa volta da parte di un produttore di accessori di terze parti, dunque una fonte un po' più convincente rispetto ad altre emerse in passato, sebbene sempre incerta: in questo caso si parla di risoluzione a 1080p, retrocompatibilità, nuovi Joy-Con e altro.

La nuova testimonianza conferma buona parte di quanto riportato dal leak precedente, anche quello proveniente da produttori di accessori di terze parti che avrebbero avuto modo di entrare in contatto con Nintendo Switch 2, pur senza vederlo in maniera chiara ma riportando alcune caratteristiche di questo, come riferito ieri.

Le informazioni arrivano da Mobapad, produttore cinese di accessori, che ha riportato alcune impressioni sulla nuova console su alcuni social network come Facebook e Bilibili, salvo poi modificare parzialmente i messaggi per eliminarne alcuni elementi.