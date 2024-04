No Rest for the Wicked, già disponibile un terzo aggiornamento che migliora molte cose

No Rest for the Wicked ha già ricevuto un terzo aggiornamento che migliora molte cose, andando ad agire sulle prestazioni e sul bilanciamento dell'esperienza, oltre a risolvere tutta una serie di glitch più o meno rilevanti.

Terzo nella classifica Steam dopo Helldivers 2, No Rest for the Wicked punta a sfruttare appieno le possibilità offerte dall'accesso anticipato su Steam, facendo tesoro dei feedback espressi dagli utenti e trasformandoli rapidamente in patch correttive.

In questo caso, come detto, l'update è bello corposo e interviene su diversi aspetti, andando ad esempio a ridurre le incertezze nel caricamento degli scenari, ridurre l'aggressività dello scaler dinamico per mantenere la qualità dell'immagine e gestire meglio gli oggetti fisici non inquadrati perché incidano meno sulle performance.

Dopodiché ci sono diversi fix dedicati all'interfaccia, al bilanciamento (vedi il consumo di stamina nelle parate effettuate con le armi) e a un elenco piuttosto lungo di bug che Moon Studios ha sistemato con questo aggiornamento.