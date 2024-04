2XKO: Illaoi si unisce al roster del picchiaduro di League of Legends

Riot Games ha svelato che Illaoi, la sacerdotessa del Kraken di League of Legends, si unirà al cast di lottatori di 2XKO, il picchiaduro in precedenza conosciuto come Project L. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate nel player qui sotto.

Nel canone di League of Legends, Illaoi è una possente guerriera e profeta del Grande kraken che usa un enorme idolo d'oro per strappare gli spiriti dai corpi delle sue vittime e annientare la loro percezione della realtà. Tratti che rivediamo anche nel filmato di presentazione della lottatrice, che può usare la sfera per picchiare il malcapitato di turno con colpi possenti. La sua specialità tuttavia è quella di evocare in campo dei tentacoli che possono colpire o intrappolare gli avversari.

Illaoi sarà uno dei personaggi disponibili nella build di anteprima di 2XKO che verrà resa disponibile ai partecipanti dell'EVO Japan 2024, assieme agli lottatori già confermati, ovvero Ekko, Ahri, Darius e Yasuo.