2XKO, il picchiaduro di League of Legends cambia nome e strategia

Se siete appassionati di picchiaduro in questi mesi state mangiando un banchetto coi fiocchi, e non solo per via di Tekken e Street Fighter. Da anni il genere non toccava queste vette, e sembrano realmente esserci opzioni di qualità per gli amanti di ogni formula, eccetto forse solo una... ancora nessuno è riuscito a creare un picchiaduro free to play capace realmente di attecchire tra le folle.

Il problema non sta tanto nell'idea di fondo, dato che comunque molti picchiaduro ad oggi restano in vita a forza di pass stagionali e nuovi personaggi, e questo tipo di filosofia ben si adatta a un gioco free to play (senza contare che alcuni lavori, come Granblue Versus Rising, hanno provato a implementare la cosa parzialmente con discreto successo); no, semplicemente nessun team è riuscito a creare un'opera talmente solida e ben supportata da mantenere a lungo una community appassionata, tanto che persino Multiversus è stato "resettato" nonostante la forza delle sue licenze e ora non è chiaro quando e in che forma tornerà. Per carità, un progetto simile richiede risorse non indifferenti e un team dedicato con parecchi talenti a disposizione, ma fortunatamente a buttarsi nella mischia ci ha pensato Riot Games, che ha affidato a un gruppo di veterani del genere un gioco inizialmente noto come Project L.

E Project L è apparso subito davvero promettente: un picchiaduro tag frenetico e dallo stile notevole, enormemente rafforzato dalla presenza tra i suoi creatori dei fratelli Cannon - i creatori del rollback netcode, quindi una garanzia per le prestazioni online del titolo - e dalla chiara volontà di offrire un'esperienza capace sia di avvicinare nuovi utenti che di soddisfare veterani capaci di sviscerare i sistemi di combattimento. E ora, dopo anni di sviluppo, Project L sembra finalmente arrivato alla seconda fase, ha cambiato nome ufficialmente in 2XKO e verrà portato a vari eventi in giro per il mondo per raccogliere il feedback dei giocatori e raggiungere la sua forma finale. Anche se, a dir la verità, forse il feedback era il caso di raccoglierlo già quando hanno scelto il titolo.