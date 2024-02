Capcom sta per lanciare un nuovo gioco, insieme alla catena di negozi Uniqlo

Uniqlo , catena di negozi di vestiti giapponese, e Capcom stanno per lanciare un nuovo gioco. Le due compagnie sono da anni in ottimi rapporti e l'editore di Gun Smoke e Captain Commando ha deciso di affidare a Uniqlo la produzione di alcune magliette celebrative per i suoi quarant'anni di attività sul mercato dei videogiochi, con anche un nuovo titolo dedicato di contorno, chiamato UT Adventure.

UT Adventure

Creato con la supervisione di Capcom, UT Adventure racconta la drammatica storia del recupero di una maglietta celebrativa, rubata da dei malvagi alieni. Durante il primo livello di gioco appaiono alcuni personaggi della serie Street Fighter, con il protagonista che è capace di trasformarsi in Ryu.

Il secondo livello, non è ancora disponibile, sarà invece dedicato alla serie Mega Man. Sarà lanciato a marzo. Ci sarà anche un terzo livello, non ancora annunciato, che sarà legato a un'iniziativa speciale: sarà disponibile soltanto su di una mini console arcade, di cui saranno prodotti quaranta esemplari, messi in palio in un concorso di cui non si sa ancora nulla. Facile immaginare che diventino immediatamente oggetto del desiderio di collezionisti di tutto il mondo.

Per giocare a UT Adventure bisogna andare su di una pagina speciale del negozio online di Uniqlo, in cui troveretea anche i capi di vestiario dedicati a Capcom.