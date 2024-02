Steam Deck: modder l'ha trasformata in un Nintendo 3DS funzionante

Naturalmente lo schermo di Steam Deck non permette una buona emulazione di Nintendo 3DS (e Nintendo DS), per via delle dimensioni ridotte, ma il modder TyePower ha deciso di rimediare a modo suo, attaccando alla console un secondo schermo , per poi mostrare la sua opera su Reddit.

Come saprete Steam Deck è fondamentalmente un PC dentro la scocca di una console portatile. Quindi è versatile come un qualsiasi PC. Lo è al punto che un modder l'ha trasformato in un Nintendo 3DS , con tanto di doppio schermo.

In effetti è impressionante

TyePower ha anche spiegato come ha fatto a realizzare questa strana, ma nondimeno affascinante, modifica: ha usato uno schermo portatile da sette pollici e il kit Rolling Square Edge Pro.

Naturalmente ci ha lavorato molto, visto che ha dovuto usare delle staffe di montaggio e montare una batteria separata per far funzionare il tutto e renderlo un minimo comodo da usare. Naturalmente il software usato non è propriamente legale. Ma è evidente come TyePower possegga almeno la cartuccia originale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, altrimenti non l'avrebbe mai mostrata.

In linea di massima, Steam Deck sta ottenendo molto credito sulla scena emulatoria, grazie soprattutto a software che facilitano enormemente la vita di cui ama i giochi del passato, come EmuDeck.