Twitch multata in Corea del sud per la sospensione del servizio

La multa è stata comminata dalla commissione coreana per le telecomunicazioni (KTC), che ha visto nel ritiro senza preavviso di Twitch una violazione delle leggi locali volte a tutelare gli interessi degli utenti. Questo quanto raccontato da un articolo del Korea Times, che ha spiegato bene l'accaduto. In particolare, la multa sarebbe dovuta al fatto che l'azienda sta bloccando l'accesso ai video on demand nel paese.

La Corea del sud ha multato Twitch di 327.000 dollari per la sospensione del servizio sul territorio. L'addio è stato causato dai costi operativi esorbitanti dovuti al prezzo della banda sul territorio. Insomma, mantenere la piattaforma in Corea del sud era diventato insostenibile, considerando il già precario stato di salute della compagnia .

Twitch poco sostenibile

Twitch sta vivendo un momento duro

La storia dei rapporti tra Twitch e la Corea del sud è in realtà molto conflittuale. Pressata dalla KTC per svelare i motivi della riduzione di qualità dei live streaming in Corea del Sud, la piattaforma si rifiutò di fornirli aggrappandosi a presunti obblighi di riservatezza. La KTC di suo ha comminato un'altra multa a Twitch per presunte mancanze nell'implementazione di sistemi adeguati di prevenzione della diffusione di materiale illegale.

Con l'uscita di scena di Twitch, il mercato dei live stream in Corea del sud è stato occupato da altri servizi: YouTube, Kick.com e AfreecaTV in particolare hanno beneficiato dell'addio.