Twitch 'non è redditizia', ammette il CEO dopo i licenziamenti

"La conclusione è che il vero motivo di questa decisione è legato al fatto che eravamo più grandi del necessario in termini di dimensioni per soddisfare le vostre esigenze".

"Dobbiamo assicurarci che Twitch abbia le dimensioni giuste per poter essere qui per molto tempo", ha aggiunto. "È fondamentale che Twitch sia qui non solo oggi, non solo domani, ma anche tra 50 e 100 anni. Il nostro compito è quello di gestire Twitch in modo da garantirne la prosperità e la presenza per voi e per le comunità che avete costruito, perché non credo che le altre piattaforme siano come Twitch".

E ha proseguito: "Amazon è stata estremamente favorevole a Twitch e una cosa importante per essere sostenibili nel tempo è assicurarsi che non perdiamo soldi ".

"Lo abbiamo già fatto intendere in passato, dicendo che dobbiamo gestirla in modo sostenibile", ha detto Clancy, "ma sarò schietto: a questo punto non siamo redditizi ".

I licenziamenti presso Twitch

Dan Clancy

Twitch è stato colpito da nuovi licenziamenti, ma il problema è esteso a tante altre società.

"Questo non è un caso unico per Twitch, infatti è abbastanza comune per le aziende tecnologiche dimensionare la propria organizzazione pensando a dove potrebbero essere tra tre o quattro anni", ha detto. "E naturalmente noi di Twitch abbiamo grandi sogni in termini di dove saremo e di come potremo continuare a crescere con il live streaming. Tuttavia, dobbiamo davvero gestire l'azienda in base alla situazione attuale".

"Voglio essere chiaro: abbiamo ancora risorse più che sufficienti", ha detto Clancy. "Siamo ancora un'organizzazione di dimensioni ragionevoli. Saremo ancora in grado di soddisfare le vostre esigenze. Saremo ancora in grado di migliorare il prodotto. Non saremo in grado di fare tutto quello che avremmo fatto prima, ma credo che nel 2024 ci saranno ancora molte cose che vi entusiasmeranno".