Atlus starebbe sviluppando dei giochi per Netflix, secondo un'indiscrezione

Stando all'insider @MbKKssTBhz5, solitamente ben informato sulle cose di SEGA, Atlus starebbe sviluppando dei giochi per Netflix . Più precisamente, per la piattaforma mobile di Netflix. Uno di questi tioli sarebbe relativo alla serie Shin Megami Tensei .

Purtroppo questo è quanto, ossia non ci sono altre informazioni in merito. A riprendere la soffiata è stato però il sempre ben informato Tom Henderson, che ha aggiunto come SEGA, che possiede Atlus, abbia in passato espresso la volontà di portare i giochi della compagnia dei Persona anche su altre piattaforme.

Quali giochi potrebbero arrivare? Difficile dirlo. Sicuramente Atlus ha delle serie molto forti che potrebbero essere scelte (pensiamo a Persona e Shin Megami Tensei), nonché un vasto catalogo di titoli convertibili che sarebbero ottimi da giocare su sistemi mobile.

La soffiata

Alcuni suggeriscono che potrebbe trattarsi di titoli già disponibili nei negozi mobile, ma senza meccaniche gacha, come P5X. In realtà non è nemmeno detto che non ci siano microtransazioni, visto che Netflix, dopo la fase etica, ha deciso di trovare altri modi di monetizzare i suoi giochi mobile, in particolare dopo che la pubblicazione della trilogia di Grand Theft Auto ha finalmente portato al successo la sua piattaforma.

Comunque sia staremo a vedere, anche perché mancano del tutto conferme ufficiali all'informazioni di cui sopra, che vanno quindi prese con le dovute cautele.