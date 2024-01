Netflix alla ricerca di nuovi metodi per rendere i suoi videogiochi profittevoli

Il motivo dietro questo impegno massiccio nell'ambito dei giochi per abbonati è sempre stato un enigma, dato che la funzionalità continua ad essere apprezzata da una piccolissima percentuale di utenti. Tuttavia, secondo un rapporto, potrebbe essere proprio questa mancanza di rendimento il motivo per cui Netflix sta cercando di rendere più proficuo il suo business.

Negli ultimi due anni, gli abbonati di Netflix hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 75 giochi per dispositivi mobili, alcuni dei quali con licenze prestigiose come Grand Theft Auto .

La fine o l'inizio?

Il vasto catalogo di giochi finora proposto da Netflix ai suoi abbonati, indica un impegno significativo verso questa nuova direzione

Netflix sembra aver rivisto le proprie strategie per rendere più redditizio il suo settore dei videogiochi, anche considerando la questione degli account condivisi e l'eventuale introduzione di livelli di abbonamento pubblicitario.

Si ipotizza che, per quanto riguarda la monetizzazione dei giochi, l'addebito di denaro potrebbe applicarsi esclusivamente ai giochi AAA, per coprire i budget più cospicui.

L'idea di introdurre forme di monetizzazione suggerisce un'evoluzione del progetto verso qualcosa di più complesso: il gaming in cloud potrebbe assumere maggiore rilevanza in futuro e Netflix sembra desiderare un ruolo attivo in questo contesto, evitando che altre aziende come Amazon prendano il sopravvento.

Non molto tempo fa, è stato constatato che meno dell'1% degli utenti con accesso all'area gaming ha effettivamente interagito con essa.

Ciò suggerisce un potenziale ancora inesplorato dietro l'attuale abbonamento, e, se il progetto guadagnasse slancio, Netflix potrebbe aspirare a diventare un vero e proprio centro di intrattenimento aperto a molteplici ambiti.