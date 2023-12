GTA Trilogy porta i giochi Netflix in cima alla classifica di Google Play e App Store

Sembra proprio che Netflix stia raggiungendo il successo sperato con i suoi sforzi in ambito videoludico, considerando che i suoi titoli stanno guadagnando le posizioni alte delle classifiche Google Play e App Store, in particolare con il lancio di GTA Trilogy Definitive Edition.

Già da tempo, le produzioni Netflix si stanno distinguendo per una notevole qualità, ma l'accordo stretto con Take Two sembra essere stato particolarmente geniale per il servizio di streaming video, diventato di recente anche un abbonamento con integrazioni di videogiochi mobile.

Non che ci volesse molto a prevederlo: GTA è da sempre un franchise in grado di modificare gli equilibri, e il fatto di poter contare su un titolo della serie in esclusiva, per quanto si tratti solo di un port su piattaforme mobile, ha avuto l'effetto prevedibile.