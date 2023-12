Alan Wake 2: il director era preoccupato per la stranezza del gioco, ma un famoso film lo ha calmato

Alan Wake 2 è un gioco di qualità, ma soprattutto è un gioco strano che non accetta di giocare secondo le regole, soprattutto a livello narrativo. Gli sviluppatori erano un po' preoccupati all'idea di realizzare un prodotto di questo tipo, ma il creative director Sam Lake si è tranquillizzato quando ha visto al cinema il film Everything Everywhere All At Once.

Everything Everywhere All At Once è un film sci-fi nel quale una donna cinese di mezza età emigrata negli Stati Uniti e con grandi problemi economici e famigliari si ritrova a dover fare i conti con il multiverso. In altre parole, non una trama convenzionale e proprio per questo è stata apprezzata.