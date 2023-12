Monster Hunter: World, numero di giocatori in crescita dopo l'annuncio di Monster Hunter Wilds

Monster Hunter World ha visto crescere notevolemente il numero di giocatori dopo l'annuncio di Monster Hunter Wilds . L'effetto della presentazione del nuovo capitolo della serie sul vecchio è verificabile in particolare su Steam, dove il picco di giocatori si è avvicinato più volte alle 100.000 unità, dopo che per mesi era stato sotto alle 50.000.

I grafici

Grafico dei giocatori di Monster Hunter World

Il grafico di Steam Charts mostra meglio di qualsiasi parola cosa sta succedendo. Come potete vedere, il 7 dicembre 2023, il giorno dei The Game Awards 2023, evento durante il quale è stato presentato Wilds , la curva del numero di giocatori è iniziata a crescere, posizionandosi molto più in alto rispetto ai mesi precedenti, fino a raggiungere un picco di 97.006 giocatori.

Va detto che Monster Hunter: World ha sempre potuto contare su di un buon numero di giocatori, nonostante gli anni, ma l'effetto Wilds è stato sensibile, facendoli raddoppiare.

Lo stesso non è avvenuto per Monster Hunter Rise , nonostante sia più recente dell'altro, che ha visto una crescita molto meno marcata e più difficile da rilevare, pur se presente.

Il numero di giocatori di Monster Hunter Rise è cresciuto di meno

In ogni caso, è chiaro che l'attenzione della comunità verso la serie Monster Hunter sia altissimo e, nel caso Capcom faccia tutto come si deve, anche Wilds sarà sicuramente un successo. Ci potremo giocare su PS5, Xbox Series X/S e PC.