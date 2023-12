Hunter x Hunter, un picchiaduro è in sviluppo presso il creatori di Marvel vs. Capcom 3

L'editore Bushiroad Games ha annunciato che è in sviluppo un nuovo picchiaduro basato sulla saga di Hunter x Hunter. La conferma è arrivata durante la convention di Jump Festa 2024 in Giappone.

Lo sviluppatore è Eighting, noto soprattutto in quanto team dietro Marvel vs. Capcom 3. Al momento i dettagli sul progetto sono molto limitati ma Bushiroad ha promesso che ci saranno nuove informazioni su questo "grande picchiaduro" il 6 gennaio 2024.

Non ci resta che attendere nuove informazioni sul gioco di Hunter x Hunter, che per il momento non ha un nome o una data di uscita ufficiali.