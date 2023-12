Gabriel Knight: Sins of the Father festeggia trent'anni: è una delle avventure migliori di sempre

Uscita originariamente nel dicembre del 1993, Gabriel Knight: Sins of the Father ha compiuto trent'anni . Scritta da Jane Jensen e pubblicata dalla mai troppo compianta Sierra OnLine, viene considerata una delle avventure punta e clicca migliori di sempre, acclamata da critica e pubblico.

Un gioco da ricordare

Se ricordate, per il ventesimo compleanno fu pubblicata una versione celebrativa del gioco , rifatta in alta risoluzione. Fu davvero apprezzata, anche se qualcuno gli preferisce la versione originale, con grafica in pixel art. Quale momento migliore per riscoprirlo, considerando che ci sono saldi un po' ovunque?

Su GOG trovate la versione originale a 3,59€, mentre Gabriel Knight: Sins of the Fathers - 20th Anniversary Edition è acquistabile per 4,99€.

Il gioco racconta delle avventure nel mondo dell'occulto di Gabriel Knight, uno scritto di New Orleans diventato un cacciatore d'ombre, o Schattenjäger che dir si voglia. Si tratta del primo capitolo di una serie che comprende anche Gabriel Knight 2: The Beast Within , una delle poche avventure FMV davvero riuscita, e Gabriel Knight 3: Il mistero di Rennes-le-Château, avventura 3D meno amata delle altre due, ma comunque un ottimo esponente del genere.

Da notare che attualmente la proprietà intellettuale è finita nelle mani di Microsoft, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.