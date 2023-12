Mediatek Dimensity 9400 rischia di sorpassare Snapdragon 8 Gen 4 sotto ogni punto di vista

Dimensity 9400 e Snapdragon 8 Gen 4 sono stati annunciati come i primi chipset da 3 nm per i principali dispositivi Android. Tuttavia, un insider rivela che il prossimo SoC di punta di MediaTek per il 2024 potrebbe superare Qualcomm in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Abbandono definitivo di core efficienti

Con l'aumento di potenza, una delle preoccupazioni sarà arginare i problemi derivanti dalla questione termica

Dimensity 9400 si pone come l'evoluzione diretta di Dimensity 9300 il quale si è distinto per essere il primo chip per smartphone ad impiegare un'architettura a "tutti core grandi".

Con quattro core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720, Dimensity 9300 ha già superato in performance multi-core Snapdragon 8 Gen 3 e Apple A17 Pro.

La configurazione potente sembra però abbia portato altri tipi di problematiche al chip.

Per quanto riguarda le specifiche, Dimensity 9400 non avrà un cluster esclusivamente Cortex-X5, ma mancherà comunque di core efficienti; tale assenza suggerisce che la società taiwanese stia seguendo lo stesso approccio adottato con il predecessore.

Questo dato potrebbe mettere a repentaglio l'efficienza del processore.

Tuttavia, secondo Digital Chat Station su Weibo, il silicio che verrà prodotto in massa con il processo 'N3E' di TSMC potrebbe significare la non necessità di core efficienti.

Resta da vedere come si evolverà la situazione.

Non ci sono informazioni riguardanti la GPU del prossimo SoC di MediaTek, quindi è probabile che l'informatore tenga conto delle sole prestazioni CPU nel confronto con Snapdragon 8 Gen 4.

Qualcomm passerà ai propri core Oryon l'anno prossimo, con una precedente voce di corridoio che affermava che Snapdragon 8 Gen 4 abbandonerà anch'esso l'uso di core efficienti, utilizzando solo core di performance chiamati 'Phoenix' in una configurazione '2 + 6'.