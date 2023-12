Frostbite cambia logo: ecco cosa significa la nuova immagine del motore di EA

Electronic Art ha svelato il nuovo logo del motore di sviluppo Frostbite, noto per essere alla base di molti giochi dell'editore, ad iniziare da Battlefield. Non si tratta però solo di un'immagine, ma anche di una dichiarazione di intendi per una nuova identità del brand, che segnala come il motore si è ora evoluto in una nuova piattaforma per l'innovazione collaborativa. Nel 2023, Frostbite ha infatti supporto la pubblicazione di sei diversi giochi, ovvero Dead Space , PGA Tour, Madden NFL 24, EA SPORTS FC 24, NHL 24 e UFC 5.

Il nuovo logo del Frostbite

EA spiega: "Frostbite è sviluppato specificamente per EA e noi siamo profondamente impegnati a costruire i migliori strumenti e tecnologie per i nostri giochi. In questa nuova era, la nostra missione è quella di unire e amplificare le competenze e gli sforzi di ogni team di gioco EA che utilizza Frostbite, adattandosi alle loro esigenze uniche nel modo in cui solo noi possiamo fare."

Viene però anche precisato che "i team di EA sono liberi di sviluppare su qualsiasi motore scelgano. Sta a noi fare del Frostbite la scelta migliore per i nostri giochi."