Cyberpunk 2077: mod aggiunge FSR 3 di AMD senza alcuna perdita di qualità

Sviluppata dal modder LukeFZ, lo stesso che ha realizzato mod simili per The Last of Us Parte 1 e il remake di Dead Space dopo la pubblicazione del codice sorgente di FSR 3, la mod consente a chi possiede una GPU RTX di usare la tecnologia di generazione dei frame di AMD, che migliora notevolemente le performance del gioco.

Durante il fine settimana è stata pubblicata una nuova mod per Cyberpunk 2077 che aggiunge il supporto per FSR 3 di AMD, aumentando notevolmente le performance di gioco e non mostrando alcuna perdita di qualità rispetto a DLSS di NVIDIA.

Un video, pubblicato dal canale Neegzm, mostra come FSR 3 possa arrivare a quadruplicare i frame al secondo rilevati dal benchmark del gioco, a 1440p su di una RTX 3080, rispetto alla risoluzione nativa. Si tratta di un risultato sorprendente, considerando che stiamo parlando di una mod.

Purtroppo la mod è per ora disponibile solo per i patreon di LukeFZ, ma presto dovrebbe arrivare un'alternativa completamente gratuita. Ossia, in realtà è già disponibile, ma ha qualche problema di stabilità e di glitch grafici di troppo ed è in via di sistemazione.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. Phantom Liberty, la prima e unica espansione, è disponibile invece soltanto per PC, Xbox Series X/S e PS5.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty .