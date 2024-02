Elden Ring: c'è ancora almeno un segreto che non è stato scoperto, stando a Myiazaki

Intervistato da IGN per la recente presentazione dell'espansione Shadow of the Erdtree, il director Hidetaka Miyazaki ha svelato che in Elden Ring c'è almeno un segreto che non è stato ancora scoperto. Almeno non che lui sappia.

Tanti segreti

"Da quello che so c'è ancora un piccolo elemento che sento non essere stato ancora scoperto," ha detto Miyazaki, per poi aggiungere: "Quindi, non vedo l'ora che venga trovato, sia che avvenga grazie all'interpretazione degli utenti, sia che per ulteriori indagini in gioco. Penso che sia una questione di quando e non di se, ma potrebbe ancora mancare un piccolo dettaglio."

Detto questo, Miyazaki si è detto stupito dal fatto che i giocatori abbiano scoperto praticamente tutto il resto, considerando la mole di segreti presenti in Elden Ring.

Del resto stiamo parlando di un gioco capace di vendere più di venti milioni di copie e diventato un fenomeno social. Insomma, era abbastanza scontato che venisse sviscerato in ogni modo.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5. L'espansione Shadow of the Erdtree uscirà il 21 giugno 2024.